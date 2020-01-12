Илья Ковальчук догнал Буре в списке лучших российских снайперов НХЛ

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук, который в очередном матче принес "канадцам" победу в матче с "Оттавой Сенаторз", вышел на 4-е место в списке лучших российских снайперов Лиги всех времен. У него стало 437 голов, как и у завершившего карьеру Павла Буре.

Напомним, что в этом сезоне Ковальчук покинул команду "Лос-Анджелес Кингз" и присоединился к "Монреалю". Гол, который вывел его в Топ-4 голеадоров-россиян, стал для форварда первым в составе "Канадиенс" и всего четвертым в сезоне, кроме того на его счету 13 голевых передач. Но, похоже, что в канадском клубе дела у Ильи пошли неплохо. Он, к слову, назван второй звездой матча с "Оттавой".

В списке российских снайперов НХЛ впереди Буре и Ковальчука только завершившие карьеру Сергей Федоров (483 гола), Александр Могильный (473) и действующий капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который 684 раза огорчал вратарей Национальной хоккейной лиги.