В аварии под Рязанью участвовали два легковых автомобиля

В воскресенье, 12 января, на трассе под Рязанью столкнулись легковые автомобили Hyundai и Lada Largus повышенной вместимости. В результате ДТП три человека погибли, еще восемь были госпитализированы. Такие уточненные данные СМИ сообщил представитель пресс-службы УМВД по Рязанской области. Ранее сообщалось о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля.

Как уточняется, около 2:300 по московскому времени на трассе М5 Москва – Астрахань столкнулись два легковых автомобиля – Hyundai Solaris и Lada Largus, в котором восемь мест. В результате столкновения в "Ладе" погибли два человека, в Hyundai – один.

После аварии восемь человек были доставлены в больницу, все они находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – гражданин Киргизии, сообщает ТАСС.