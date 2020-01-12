Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

До 17 января у незамужних представительниц прекрасного пола есть шанс не только найти обеспеченного спутника жизни, но и … слетать на Луну. С таким предложением выступил японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава. На своей странице в "Твиттере" он объявил конкурс для девушек, сопроводив его немудрящим лозунгом "Полетим на Луну со мной?"

Уже через 4 часа публикация набрала почти 30 тысяч лайков и 10 тысяч репостов. Он назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос. Конкурсантки должны быть не замужем, старше 20 лет, быть позитивно настроенными и веселыми. Кроме того, они должны быть готовы всерьез приступить к подготовке полета.

В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ – японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой. Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке на подготовку к полету, а хотела больше работать как актриса. 44-летний миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.

Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Все последние романы Маэдзавы не длятся дольше двух лет. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин. В том же интервью японскому телевидению он признался, что не женится не потому, что не хочет, а потому что "не видит в этом смысла".

Ранее сообщалось, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. На совместной с Маском пресс-конференции в 18 сентябре 2018 года Маэдзава сообщил, что возьмет с собой представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.