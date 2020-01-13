Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

В Москве открылся десятый фестиваль духовной музыки. Его художественные руководители — народный артист Советского Союза Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион.

В программе шедевры европейской духовной музыки разных веков и стилей. Есть и российские произведения: открыла фестиваль "Рождественская оратория" митрополита Илариона.

"Я не могу ее обозначить, как произведение единого стиля, но, конечно, самое основное, что на неё повлияло — это традиция церковной музыки. И "Рождественская оратория" — это попытка перенести атмосферу храма, атмосферу рождественских праздников на сцену концертного зала", — заявил митрополит.