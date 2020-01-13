Саблистка Ольга Никитина заняла второе место на этапе Гран-при

В Монреале проходит этап Кубка мира по фехтованию. Россиянка Ольга Никитина заняла второе место в фехтовании на саблях.

Ольга Никитина дошла до финала, где уступила украинке Ольге Харлан 7:15. Третье место разделили француженка Шарлотта Лембах и китаянка Шао Яги.

Что касается остальных российских саблисток, то София Позднякова стала 12, Яна Егорян – 23, Светлана Шевелева – 28, Алина Михайлова – 29, Евгения Подпаскова – 61.