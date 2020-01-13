"Пари Сен-Жермен" и "Монако" выдали результативную ничью

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на своем поле "Монако". Встреча 20 тура французской Лиги 1 завершилась вничью 3:3. Российский полузащитник Александр Головин отыграл за "Монако" все 90 минут.

Трех минут хватило Неймару, чтобы вывести парижан вперед. Но гости отыгрались через пять минут. Вратарь хозяев Кейлор Навас сбил лучшего бомбардира монегасков Виссама Бен-Йеддера, но первым к мячу успел полузащитник гостей Желсон Мартинш, который поразил ворота. Бен-Йеддер отличился через пять минут, а помогли ему в этом Александр Головин и Желсон Мартинш.

Но "ПСЖ" через 11 минут восстановил равновесие. Защитник "Монако" Фоде Балло-Туре срезал мяч в свои ворота после прострела Неймара. Незадолго до перерыва парижане вырвались вперед. Килиан Мбаппе был сбит Мартиншем, и Неймар безупречно исполнил 11-метровый. Бразилец мог забивать во втором тайме свой третий мяч, но угодил прямо во вратаря Бенедикта Лекомта. А "Монако" ушел от поражения благодаря голу Ислама Слимани. В роли ассистента снова выступил Желсон Мартинш.

Встреча завершилась со счетом3:3, причем "ПСЖ" впервые в чемпионате довольствовался ничьей. У парижан 46 очков после 19 матчей. У "Монако" 29 очков и восьмая позиция.