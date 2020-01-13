Зинедин Зидан: все были хороши в финале, но особенно Куртуа

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, чьи подопечные выиграли накануне Суперкубок Испании, победив в мадридском дерби "Атлетико" в серии пенальти, после завоевания очередного трофея отметил, что едва ли не главным героем встречи стал вратарь Куртуа.

"Могу поздравить всех игроков, но особенно Куртуа, — цитирует Зидана издание El Chiringuito. – Победа – их заслуга, особенно в серии пенальти. Но следует понимать, что мы приехали сюда за трофеем. Все увидели отличный финал, "Атлетико" играл очень хорошо".

🔴🎙️ZIDANE: "Hemos tenido mucha trabajo y paciencia. Empezamos la temporada con un poco de dificultado, pero hay que estar tranquilo"



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"Мы провели большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие. Я вижу, что многие вещи просто находятся в ДНК "Реала". Когда я был игроком, я тоже отдавал всего себя на поле. М это то, чего я жду – чтобы на поле отдавали все", — заключил тренер мадридистов.