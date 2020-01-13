СК: в смерти отравившегося в пермском кафе школьника виноваты медработники

СК возбудил уголовное дело по факту смерти одиннадцатилетнего школьника, отравившегося в кафе "О-Фит". Причиной трагедии, по мнению следователей, стало ненадлежащее выполнение медработниками своих обязанностей. Сотрудники больницы города Перми обвиняются по статье "Причинении смерти по неосторожности", передает ГТРК "Пермь".

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Тогда отравились более 30 человек, обедавших в кафе "О-Фит" и "Овсянка". Все пострадавшие жаловались на сильное недомогание, продолжавшееся несколько дней. Некоторые из них были госпитализированы с диагнозом "сальмонеллез". Одним из пострадавших стал одиннадцатилетний мальчик. Ребенок скончался 27 декабря. До этого он находился в состоянии комы.

"16 ноября пострадавшего госпитализировали в медучреждение города Перми. Ему оказывали лечение, но, несмотря на это, 27 декабря он скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело. Точные причины и обстоятельства смерти мальчика еще предстоит выяснить", — прокомментировала старший следователь СУ СК РФ по Пермскому краю Анна Кадешникова.