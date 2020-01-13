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13 января 202011:12

Житель Алтая расстрелял приехавших к нему знакомых и сжег в их же машине

Там-там/Следком

Трагически закончилась для двоих жителей Барнаула поезда в село к знакомому — он расстрелял их и сжег вместе с автомобилем. СКР обнародовал кадры с места преступления.

 

Конфликт разгорелся во второй половине дня 10 января в алтайском селе Бобровка. Что послужило его причиной, следователи не уточняют. В настоящее время известно, что 35-летний местный житель открыл огонь по гостям из ружья. Застрелив обоих, они уложил тела на заднее сидение их же автомобиля, а сам сел за руль. Конечной остановкой стал пригород Барнаула, где злоумышленник бросил машину недалеко от дороги и поджег.

Подозреваемого быстро задержали, он уже взят под стражу. Ему грозит от 8 до 20 лет за умышленное убийство двух человек.

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