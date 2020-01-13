Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

По подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника задержана директор одной из московских частных школ, передает "Интерфакс".

Как сообщила официальный представитель СКР Юлия Иванова, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору".

Подозреваемые — мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения.

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства, занимающая должность директора одной из частных школ на юге столицы, решила расправиться с женой своего любовника. Для этого она привлекла двух бывших учеников.

9 января 2020 года подозреваемая 1999 года рождения сообщила исполнителю преступления, что женщина идет домой. Подкараулив потенциальную жертву, подозреваемый нанес ей шесть ударов ножом в область шеи и туловища.

Пострадавшая госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии.