Серийный грабитель выстрелил в голову своей жертве в подмосковном кафе

В подмосковном Щелкове задержали приехавшего из Закавказья рецидивиста, подозреваемого в серии разбойных нападений, грабежей и краж, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Один из его "выходов в свет" сняла камера наблюдения.

Нападение на посетителя кафе на улице Калинина в Королеве было совершено 16 декабря минувшего года. На кадрах видно, как подвыпивший мужчина оставляет на столе едва начатую бутылку и подходит к стойке, где с кассиром расплачивается 33-летний клиент. Стоило тому выпустить из рук портмоне со 100 тысячами рублей, как злоумышленник схватил его и бросился наутек. В погнавшегося за ним мужчину он один раз выстрелил из травматического пистолета в самом кафе и еще несколько — снаружи.

Пострадавшего с ранением головы доставили в больницу. Пустой кошелек, пистолет, шапку и перчатки оперативники обнаружили в мусорном баке неподалеку, но выйти на след предполагаемого налетчика смогли только через три недели. В его квартире в Щелкове были найдены 15 патронов к травматическому пистолету и одежда, в которой он находился в день нападения.

По данным следователей, 38-летний злоумышленник, ранее неоднократно судимый, причастен еще к двум разбойным нападениям, двум кражам и двум грабежам в Мытищах, Королеве и Щелкове. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей. Подозреваемого взяли под стражу.