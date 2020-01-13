Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

Отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы принял 13 января парламент республики в Сухуме. Пост вице-президента вслед за Хаджимбой покинул Аслан Барциц. Одобрили отставку президента Абхазии Хаджимбы 32 из 34 депутатов. Лишь два депутата проголосовали "против".

Абхазский парламент наделил полномочиями исполняющего обязанности президента страны премьер-министра Валерия Бганбу, сообщает ТАСС.

Рауль Хаджимбы ушел в отставку после акций оппозиции в Сухуме. Здесь оппозиционеры штурмовали президентскую администрацию, добиваясь ухода Хаджимбы. Решение об отставке президент Абхазии принял для обеспечения стабильности в республике. Оппозиция восприняла известие об отставке Хаджимбы аплодисментами.

22 марта 2020 года в Абхазии пройдут президентские выборы. Рауль Хаджимба участия в новых выборах принимать не будет. Он возглавлял Абхазию с 2014 года. В сентябре 2019 года Хаджимба был переизбран на высший государственный пост. Он получил 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии "Амцахара", Мэр Сухума Алхас Квициния получил 46,19% голосов.