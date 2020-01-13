Врачей не будут наказывать за нечаянную утерю наркотиков

Медицинские работники должны быть освобождены от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических и психотропных препаратов. Соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Как указывается в документе, опубликованном на сайте Кремля, правительство должно подготовить соответствующие предложения до 15 апреля.

Вопрос об ответственности медиков был поднят во время встречи главы государства с общественностью, которая состоялась в Калининградской области в октябре 2019 года. Одна из участниц встречи пожаловалась на чрезмерные меры в отношении медиков — врачей могут привлечь к уголовной ответственности, даже если ампула с препаратом была просто случайно разбита.

Владимир Путин тогда согласился, что ответственность в подобных случаях можно смягчить. При этом он напомнил, что есть и случаи злоупотребления служебным положением со стороны медработников.