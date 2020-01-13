Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 января 202014:36

Столтенберг пообещал "оборонительный и соразмерный" ответ России

НАТО подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса. Военные блок будет работать над свей противовоздушной и противоракетной обороной, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Одновременно с этим глава НАТО добавил, что Североатлантический альянс не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе. Также Столтенберг выступил за усиление контроля над вооружениями, пишет агентство ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты бездоказательно обвинили Россию в том, что ракета 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер" нарушает договор ДРСМД. 2 августа США объявили о выходе из соглашения. После чего испытали запрещенную раннее крылатую ракету наземного базирования.

Россия из ДРСМД также вышла, однако ввела односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Договор ДРСМД запрещает разработку, производство и хранение ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Речь идет как о баллистических, так и о крылатых ракетах.

Сейчас

14:45

Правительство выделит 22 миллиона на закупку иностранных лекарств для больных детей

13:49

Иран признал Пентагон террористической организацией

13:17

Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

11:28

Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

11:12

Хаджимба отказался от участия в выборах президента

10:50

Здание администрации президента Абхазии разграблено

09:50

МИД России: Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Столтенберг пообещал "оборонительный и соразмерный" ответ России

Столтенберг пообещал "оборонительный и соразмерный" ответ России

10 минут назад
Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

1 час назад
Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

2 часа назад
Иран признал Пентагон террористической организацией

Иран признал Пентагон террористической организацией

35 минут назад

Трансляции

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
В Москве крещенских морозов не будет

В Москве крещенских морозов не будет

2 часа назад
Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына

18 минут назад
"Будут подарки даже последнему подлецу": Улюкаев написал в тюрьме новогодний стих

"Будут подарки даже последнему подлецу": Улюкаев написал в тюрьме новогодний стих

2 часа назад
9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

6 часов назад
Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

1 час назад
"Фиктивный" брак Винокура растянулся на всю жизнь

"Фиктивный" брак Винокура растянулся на всю жизнь

22 минуты назад
Трамп: меня не интересует, пойдет ли Иран на переговоры

Трамп: меня не интересует, пойдет ли Иран на переговоры

10 часов назад
Дело Захарченко: у СК есть доказательства взяточничества экс-полковника

Дело Захарченко: у СК есть доказательства взяточничества экс-полковника

11 часов назад
В "Ниссан" готовят план возможного выхода из альянса с "Рено"

В "Ниссан" готовят план возможного выхода из альянса с "Рено"

7 часов назад
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

1 час назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

2 часа назад
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

5 часов назад
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

14 часов назад
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Медиков обязали предоставлять родственникам умерших документы о ходе лечения

Медиков обязали предоставлять родственникам умерших документы о ходе лечения

22 минуты назад
Хулиганы жестоко избили учителя истории в Пятигорске

Хулиганы жестоко избили учителя истории в Пятигорске

40 минут назад
В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

51 минута назад
Аквариум на морозе: жители Долгопрудного возмущены "камерой пыток" для рыб

Аквариум на морозе: жители Долгопрудного возмущены "камерой пыток" для рыб

1 час назад
Десятки тысяч людей эвакуируются из-за извержения вулкана Тааль

Десятки тысяч людей эвакуируются из-за извержения вулкана Тааль

1 час назад
"Creta-киллер" Kia Seltos уже у российских дилеров

"Creta-киллер" Kia Seltos уже у российских дилеров

1 час назад
Девочку, найденную в коробке в Мытищах, удочерили

Девочку, найденную в коробке в Мытищах, удочерили

1 час назад
Скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Новосибирска

Скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Новосибирска

1 час назад
Керамическая броня, наушники и очки. Армия ЗВО почти перешла на "Ратник"

Керамическая броня, наушники и очки. Армия ЗВО почти перешла на "Ратник"

2 часа назад
"Я ее задушил": протрезвевший житель Кубани признался в убийстве, которого не совершал

"Я ее задушил": протрезвевший житель Кубани признался в убийстве, которого не совершал

3 часа назад
Грабитель заставил пассажира такси перевести деньги на свою карточку

Грабитель заставил пассажира такси перевести деньги на свою карточку

3 часа назад
Житель Алтая расстрелял приехавших к нему знакомых и сжег в их же машине

Житель Алтая расстрелял приехавших к нему знакомых и сжег в их же машине

3 часа назад
Момент аварии в Вологодской области, унесшей две жизни, попал на видео

Момент аварии в Вологодской области, унесшей две жизни, попал на видео

3 часа назад
"Живые" фото подтвердили слухи о Samsung Galaxy S20

"Живые" фото подтвердили слухи о Samsung Galaxy S20

4 часа назад
Mercedes готовит для России 4 кроссовера

Mercedes готовит для России 4 кроссовера

4 часа назад
Дакар. Этап гонки мотоциклистов отменен из-за смерти Гонсалвеша

Дакар. Этап гонки мотоциклистов отменен из-за смерти Гонсалвеша

5 часов назад
Останки 11 украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране, доставят одним рейсом

Останки 11 украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране, доставят одним рейсом

5 часов назад
Иммунитет из пробирки: специалисты впервые вырастили иммунные клетки человека в лаборатории

Иммунитет из пробирки: специалисты впервые вырастили иммунные клетки человека в лаборатории

5 часов назад
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника"

Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника"

6 часов назад
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

7 часов назад
Кинокритики США сделали свой выбор: Тарантино, Феникс, Зеллвегер, Питт, Мендес и "Паразиты"

Кинокритики США сделали свой выбор: Тарантино, Феникс, Зеллвегер, Питт, Мендес и "Паразиты"

7 часов назад
В Тегеране протестующие требуют выслать посла Великобритании из страны

В Тегеране протестующие требуют выслать посла Великобритании из страны

7 часов назад
США предложили КНДР продолжить переговоры в Швеции

США предложили КНДР продолжить переговоры в Швеции

11 часов назад
В США почтили память советских пилотов времен Второй мировой войны

В США почтили память советских пилотов времен Второй мировой войны

12 часов назад
В Манчестере мужчина напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие

В Манчестере мужчина напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие

12 часов назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

13 часов назад
"Ювентус" обыграл "Рому" и возглавил чемпионат Италии

"Ювентус" обыграл "Рому" и возглавил чемпионат Италии

13 часов назад
Саблистка Ольга Никитина заняла второе место на этапе Гран-при

Саблистка Ольга Никитина заняла второе место на этапе Гран-при

14 часов назад
При обстреле базы в Ираке американские военные не пострадали

При обстреле базы в Ираке американские военные не пострадали

14 часов назад
Меган Маркл разрушила британскую королевскую семью

Меган Маркл разрушила британскую королевскую семью

17 часов назад
Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

18 часов назад
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

19 часов назад
Ноги сломаны в нескольких местах: подробности инцидента с Ксенией Пунтус

Ноги сломаны в нескольких местах: подробности инцидента с Ксенией Пунтус

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку