Московские таксисты избили женщину и ограбили вступившегося за нее студента

В центре столицы задержали двоих таксистов, которые, предположительно, ограбили 21-летнего москвича, вступившегося за женщину. Камера наблюдения зафиксировала стычку у бара на Страстном бульваре.

Описанные события произошли поздним вечером 10 января. Студент на выходе из заведения заметил, как несколько мужчин отталкивают наседавшую на них женщину. Молодой человек вмешался в конфликт, но в итоге пострадал сам: двое мужчин затолкали его в такси, приставили к голове пистолет, потребовали открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную банковскую карту. После завершения всех операций защитника высадили на Марксистской улице.

Подозреваемых — 28- и 37-летнего приезжих — задержали на улице Большая Дмитровка. При них был и травматический пистолет, которым угрожали студенту.

Признавать свою вину в разбое мужчины отказались, что не помешало суду отправить их на время расследования в изолятор.