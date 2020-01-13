Мировые звезды жалуются на угрозы от жителя Омска

Кэти Перри пожаловалась в калужскую полицию на угрозы со стороны жителям Омска Михаила Матвиенко.

Осенью 2017 года Матвиенко, находясь в городе Козельск Калужской области, угрожал Перри убийством и подговаривал своего приятеля, который живет в США, разбить певице окно. Перри обратилась в прокуратуру Козельского района, а также попросила интернет-портал Kaluga24 предать огласке факт ее преследования, передав туда письма Матвиенко с угрозами.

Представитель УМВД по Калужской области отказался отвечать на вопрос, действительно ли обращалась певица в полицию с жалобой на Матвиенко. "Мы не имеем права раскрывать персональные данные лиц, которые обращаются в полицию. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем", — сказали РИА Новости в полиции. Комментариев от калужской прокуратуры также пока нет.

В феврале 2017 года мировой судья в Омске оштрафовал Матвиенко на 3 тысячи за публичные оскорбления Перри. В интернете он опубликовал произведение, в котором унизил честь и достоинство певицы.

Перри – не единственная мировая звезда, ставшая "жертвой" омича. Несколько лет назад он снял фильм, в котором оскорбил Бритни Спирс. На мужчину подали в суд представители Спирс, но потом выяснилось, что заявление подал сам Матвиенко.