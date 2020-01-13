Скандал в британском королевском семействе: дьявол кроется в деталях

В высших лондонских кругах абсолютное смятение. Королева Великобритании Елизавета II срочно созвала семейный совет, на котором должна решиться судьба принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

"Это важная веха в истории британской монархии. Со времен скандалов вокруг принцессы Дианы и Чарльза ничего подобного в королевстве не происходило", — рассказал в эфире программы "60 минут" журналист Дмитрий Сошин из Лондона. Герцогская чета Сассекских хочет отказаться от полномочий старших членов королевской семьи и жить самостоятельно. Они просят отпустить их по-хорошему, иначе грозятся раскрыть все грязные тайны Виндзоров.

"Распад любой семьи — болезненный процесс, а распад такого огромного коммерческого государственного проекта как британская монархия — огромное событие. Но я бы не стал говорить, что это крест на правящем доме Виндзоров", — подчеркнул журналист.



По словам Дмитрия Сошина, на этом кризисном саммите, как его уже успели окрестить британские журналисты и их коллеги из других стран, будет обсуждаться несколько принципиальнейших вопросов: безопасность и вопросы налогообложения четы Сассексов, а также, кому будет принадлежать их недвижимость в Британии. Еще одним поводом для беспокойства королевского семейства стало желание принца Гарри обрести финансовую независимость, потому что непонятно, на какую работу он сможет теперь устроиться с разрешения Букингемского дворца.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о своем желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Супруги заявили о создании собственной благотворительной организации и добавили, что будут жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.