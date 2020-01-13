Боксер в США нокаутировал соперника и потерял сознание

Американский боксер Джордж Ринкон провел удивительный бой, по итогам которого его соперник оказался в техническом нокауте, а сам победитель потерял сознание по невыясненным пока причинам. Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя упал без сознания.

Боксеры провели в ринге не более 3-х минут, по ходу которых Ринкон трижды отправил боксера из Аргентины в нокдаун, после чего судья остановил бой, присудив американцу победу, сообщает Евроспорт.Ru. Однако, когда последний отправился в свой угол, то упал и у него начались сильнейшие судороги.

Ринкон пришел в себя только через несколько минут после окончания поединка и тут же был отправлен в госпиталь. При этом эксперты отметили, что по ходу боя американец, на счету которого было до этого девять побед в девяти боях, не пропустил ни одного серьезного удара, который мог бы повлечь столь печальные для него последствия. В результате боксеру предстоит пройти серьезное обследование.