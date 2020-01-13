Журналистам предложили выкупить часть украденных в Дрездене сокровищ

Неизвестные предложили выкупить украденные из сокровищницы в Дрездене драгоценности журналистам немецкой телерадиокомпании MDR.

В ходе переписки по электронной почте предполагаемый продавец попросил за один из предметов многомиллионную сумму. Затем он согласился уменьшить цену, а потом и вовсе стал угрожать, что раздробит сокровища на части. Журналисты передали эту информацию в полицию, передает РИА Новости.

Ранее похитители предложили выкупить два ювелирных изделия за 9 миллионов евро представителям израильской охранной фирмы CGI.

Кража в Дрездене произошла 25 ноября рано утром. Преступники выпилили часть решетки на окне музея и проникли внутрь. Их сообщники вывели из строя сигнализацию. В итоге сокровищница "Зеленый свод" лишилась части украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Стоимость похищенного оценивается в миллиард евро.