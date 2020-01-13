Школьников научат контролировать агрессию и распознавать чужие эмоции

В Министерстве просвещения России разрабатывают программу, которая поможет развивать социально-эмоциональные навыки школьников. В настоящее время перед регионами страны стоит задача повышать количество не только психологов в образовательных учреждениях, но и их квалификацию.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, соответствующая программа разрабатывается министерством совместно с профильными организациями. Документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей. Благодаря программе дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих. Это поможет подросткам улучшить социальные навыки.

В ведомстве рассказали, что для снижения случаев травли специалисты министерства сотрудничают с руководителями образовательных организаций. Рассматривается вопрос необходимости выявления и открытого решения проблем, возможности урегулирования конфликтов между подростками на основе психолого-педагогического подхода, учитывая при этом ценность дружбы, взаимопомощи, поддержки, культуры решения разнообразных инцидентов без агрессии.

В ведомстве пояснили, что важно не только распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать ему квалифицированную помощь, объяснить педагогам и родителям, как следует вести себя в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля.