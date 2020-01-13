Пепе Рейна проведет остаток сезона в "Астон Вилле"

Английская "Астон Вилла" арендовала вратаря "Милана" Пепе Рейну. Соглашение с 37-летним испанцем рассчитано на шесть месяцев.

Основной вратарь семикратных чемпионов Англии Том Хитон получил серьезную травму и выбыл из строя до конца сезона. У команды, ведущей борьбу за выживание в английской премьер-лиге, возникли серьезные проблемы на последнем рубеже. Решить их призван ветеран испанского футбола Хосе Антонио (Пепе) Рейна.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Рейны имеет богатый опыт выступления в Англии. На протяжении восьми лет он был основным стражем ворот "Ливерпуля". Также Пепе играл за "Барселону", "Вильярреал", "Наполи", "Баварию" и "Милан", которому принадлежит контракт футболиста.