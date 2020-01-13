На Украине требуют снести "Легендарную тачанку"

Институт национальной памяти Украины потребовал от властей города Каховка в Херсонской области снести знаменитые памятники "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели".

Об этом общественность на своей странице в Facebook проинформировал мэр города Андрей Дяченко.

Он написал, что ультиматум из Киева называет "Тачанку" главным символом коммунистического тоталитарного режима и требует обязательного демонтажа скульптуры.

Градоначальник подчеркнул, что в связи с этим 16 января городской совет Каховки соберется на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу местной достопримечательности, которая по словам Дяченко является символом города.

Мэр уверен, что большинство горожан будет против демонтажа памятника, как и он сам.

Дяченко отметил, что готовит обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к губернатору области.

Бронзовый 60-тонный монумент "Легендарная тачанка" был открыт 27 октября 1967 года — в честь 50-летия Октябрьской революции 1917 года и посвящен боям на Каховском плацдарме в годы гражданской войны. 7-метровая "Девушка в шинели" установлена 4 ноября 1983 года и представляет собой изображение девушки в шинели и буденновке с винтовкой за плечами.