Иранский конфликт раскалывает западный политический истеблишмент

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.

Операция по уничтожению иранского генерала Сулеймани была необходима — как мантру каждый день твердит в своем твиттере президент Дональд Трамп. Неважно, насколько достоверными были данные разведки: американскому лидеру всё ясно и так. "Лживые СМИ и их партнеры-демократы упорно выясняют, было ли "неотвратимым" будущее нападение со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса – решительное "ДА". Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое!", — написал Трамп.

Президенту вторит госсекретарь. Майк Помпео вновь повторяет официальную американскую версию событий. "Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани. Он убил более 600 американских патриотов. Некоторых из них я знаю, это молодые люди. На совести Сулеймани, в том числе, недавние атаки на американские войска в Ираке", — заявил Майк Помпео.

В ответ на щедрые обвинения, администрацию Трампа призывают охладить горячие головы и действовать с осторожностью во взрывоопасном регионе. "Неправильно, если Соединенные Штаты или мы предложим сменить режим. Я считаю, что необходима сдержанность. Проблема в том, что никто, в том числе Джон Болтон или Дональд Трамп – никто не знает, кто может прийти к власти, если ее потеряют религиозные лидеры. Мы должны действовать ответственно. Но, конечно, также важно, чтобы люди в Иране знали, что за ними наблюдает весь мир, и что у них есть поддержка", — отметил Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Доказательством широкой всемирной поддержки акций в Иране стали кадры, которые распространило агентство "Тасним". На них в толпе протестующих замечен британский посол. Глава британского МИД заявил, что в ответ на задержание дипломата потребует извинений Тегерана. "Заявляю со всей ясностью: Роберт Макэйр не участвовал в акции политического протеста и не осуществлял съемку. Его задержание без всяких на то оснований и каких-либо объяснений является грубым нарушением международного права".

События последних дней раскололи иранское общество. Пока одни протестуют у американского и британского посольств, требуя прекратить вмешательство, другие возмущены запоздалым – по их мнению – признанием властями вины в крушении украинского Боинга. Примешивается и недовольство тем, что погибших в результате этой авиакатастрофы хоронят куда скромнее, чем генерала Сулеймани. Между тем, официальный Тегеран настаивает, что не скрывал причин катастрофы, просто понадобилось время, чтобы установить виновных. А ошибку военных называют следствием провокаций со стороны США.

"Мы не доверяем американцам. Думаю, если мы пойдем на уступки, они еще больше усилят давление. К сожалению, мы не смогли четко объяснить людям, почему мы сопротивляемся США. Этот человек – Дональд Трамп – не заслуживает доверия. Он считает, что может заставить нас отступить путем давления на простых людей", — заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

К открытой военной конфронтации ни Тегеран, ни Вашингтон не готовы. Но и за стол переговоров никто не торопится. Пока в США размышляют о новом пакете санкций, Иран организует выставку достижений в области мирного атома в Бушере, рядом со знаменитой АЭС.