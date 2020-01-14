Пояснил за шмот: внук белгородского депутата взорвал блогосферу

Что скажет дед несовершеннолетнего юноши, который одет на 250 тысяч и гордится этим? Воспоминания почетного гражданина Белгорода, который рос в бедности. И откровения его внука.

Носки за тысячу в российской валюте, кроссовки — за тысячу, в американской. Всего — почти четверть миллиона рублей. Стоимость одежды 14-летнего подростка, который сам того не ожидая — стал самым обсуждаемым ребенком последних дней. Дал интервью видеоблогу о "золотой молодежи", где как на духу рассказал о нетипичных для обычного школьника покупках и дорогой жизни в Москве. Всё в рамках жанра, вот только дотошные комментаторы быстро выяснили — откуда у него столь большие суммы на карманные расходы.

Оказался внуком Владимира Зотова. Не просто бизнесмена из списка "Форбс", но еще и депутата Белгородской областной думы. Этот факт, собственно, и зацепил больше всего. Знаменитому деду тут же предложили заняться воспитанием родственника. Дескать, такая жизнь на широкую ногу идет вразрез с образом народного избранника.

А еще — порочит честь российских военных. Ведь в столицу этот молодой человек приехал не просто так, а учиться в президентском кадетском училище. Которое он в интервью, к слову, называет не иначе, как "шарагой".

Юный Вова, судя по блогу, живет в элитном небоскребе "Москва-сити" и ни в чем себе не отказывает. Уличному репортеру показывает свои брендовые вещи несколько минут.

Таких блогов о московской моде очень много. И этот бы растворился среди них. Но в подростке внимательные пользователи из Белгорода узнали внука местного депутата Владимира Зотова. В местной областной думе к этой новости явно оказались не готовы.

Пока одни стали обсуждать его вещи, учителя и родительские комитеты обратили внимание на то, что фактически ребенок, по его словам, в столице живет один. А учится в кадетском корпусе, который мало ему нравится.

Чужие деньги считать не принято, а еще не принято о своем богатстве рассказывать другим. Дедушка Вовы – оказывается, не только депутат. Он человек из списка "Форбс". Белгородский бизнесмен с миллиардным состоянием. Для таких состоятельных семей очень дорогая одежда -явление привычное. Но про стоимость на каждом шагу не кричат.

"Внук депутата подписал в какой-то степени приговор своему деду, потому что такое отношение к жизни, воспитанное в ребенке, как глубоко безнравственный поступок и отвратительно характеризует депутата белгородского собрания", — считает Элеонора Басманова, специалист по этикету.

Пока одни осуждают дедушку, другие встали на защиту внука. Ребенок, как губка, впитывает все, чему учат. И, возможно, здесь не дедушка – главный воспитатель, а родители.

"Я бы была склонна к тому варианту, что это обычный подросток, которому важно себя показать, и показывает он себя с внешней стороны. Ему важно, как он одет, как он выглядит. Окружение сейчас влияет на него максимально из всего периода, и здесь родителям нужно быть внимательными", — уверена Анна Григорьевская, эксперт по детскому развитию.

На этом можно было бы поставить точку. Если бы не биография дедушки. Сегодня он почетный гражданин Белгорода. В одном из интервью Владимир Зотов вспоминал, как его отец-работяга погиб от травмы на заводе. И в 35 лет их мама осталась одна с двумя детьми. Скромные условия в детстве, где поездка на Черное море, в палатке, была как праздник.

Возможно, эту историю деда юный подросток в одежде на 200 тысяч, когда-то слышал. А может и нет. А вот кто точно рад такому вниманию к нынешнему скандалу, так это авторы блога. Теперь подписчиков больше. Да и спонсоры в виде магазинов брендовой одежды подтянутся. Благо, желающих выделиться — предостаточно.