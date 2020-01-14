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14 января 202006:35

Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

Россия предложила созвать членов Совета Безопасности ООН 20 января. Они обсудят доклад Организации по запрещению химоружия по инциденту в сирийской Думе в апреле 2018-го. В документе утверждается, что в городе применили токсичные химикаты, а ёмкости сбросили с воздуха.

Доклад стал поводом для США, Франции и Великобритании нанести массированный удар по Сирии в середине апреля 2018 года без санкции ООН, напоминает телеканал "Россия 24". Но вскоре в интернете появился документ с подписью эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нём он подтвердил выводы Москвы и Дамаска — в Думе имела место инсценировка.

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