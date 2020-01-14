Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги встретились два клуба из Нью-Йорка. "Рейнджерс" уверенно победил "Айлендерс" со счетом 6:2. Нападающий "рейнджеров" Артемий Панарин набрал пять очков.

Артемий оказался причастен к 5 из 6 голов в ворота "островитян". Панарин забросил две шайбы и сделал три результативных передачи. Теперь на счету российского нападающего 26 очков и 41 передача. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 32 броска из 35, совершенных по его воротам. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 29 бросков и был заменен после шестой пропущенной шайбы.

"Монреаль Канадиенс" с результатом 2:0 победил "Калгари Флэймз". Новичок "Монреаля" Илья Ковальчук результативных действий не совершил. Равно, как защитник Иван Проворов, чья "Филадельфия Флайерз" играла с "Бостон Брюинз". Основное время завершилось вничью 5:5, причем "летчики" отыгрались, уступая 2:5. Пять минут дополнительного времени победителя не выявили. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Филадельфии".