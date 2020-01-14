Православные Сербии провели богослужение в центре столицы в поддержку своей церкви

В Белграде прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви и ее верующих в Черногории и Косове. Молились на площади перед собором святого Саввы, который является главным сербским храмом. Сербский патриарх Ириней призвал власти Черногории образумиться и оставить святыни в покое.

Ранее в Подгорице приняли закон о свободе вероисповедания, который делает возможным изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви на территории Черногории. Речь идет о более чем 650-ти святынях, напоминает телеканал "Россия 24". С момента принятия закона и в Черногории, и в Сербии не утихают акции протеста.