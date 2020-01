Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, который в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" набрал 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков.

BREAD ON THE LOOSE. pic.twitter.com/qeqAIpqi57

Yeah, we like him. pic.twitter.com/sQ6fEwGuqE