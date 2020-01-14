Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, который в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" набрал 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков.

BREAD ON THE LOOSE. pic.twitter.com/qeqAIpqi57 — New York Rangers (@NYRangers) January 14, 2020

Yeah, we like him. pic.twitter.com/sQ6fEwGuqE — New York Rangers (@NYRangers) January 14, 2020

Второе место занял еще один представитель России Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз". Капитан "столичных" забросил две шайбы в ворота "Каролина Харрикейнз".

В тройке лучших также оказался канадский вратарь "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс, не пропустивший ни одного гола в домашней встрече с "Калгари Флэймз".