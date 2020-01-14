Фронтмен рок-группы "Animal Джаz" попал в ДТП

Вокалист российской рок-группы "Animal Джаz" Александр Красовицкий попал в аварию в Ульяновской области. Об этом артист написал в Instagram. По словам Красовицкого, в машине с ним был еще один музыкант коллектива Александр Заранкин.

Артист рассказал, что ДТП произошло во время концертного тура, однако на расписание тура оно не повлияло.

"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – успокоил Красовицкий поклонников.