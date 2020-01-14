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14 января 202012:48

Госдума открыла весеннюю сессию 2020 года

В Госдуме России стартовал новый парламентский сезон. Торжественное начало пленарного заседания транслировал телеканал "Россия 24".

Весенняя сессия будет почти вдвое длиннее осенней. Депутатам предстоит рассмотреть около 1300 законопроектов. В числе приоритетных вопросов — социальная тематика, вопросы безопасности, а также реализация инициатив думской комиссии по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем традиционном выступлении на открытии пленарного заседания обратил внимание депутатов на еще одну важную тему — защита исторической памяти о Второй мировой войне. По мнению председателя Госдумы, не только депутаты, но и российские делегации в ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах должны сделать это приоритетом в своей работе.

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