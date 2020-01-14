Страсбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека не признал политическим второе дело против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка "Менатеп" Платона Лебедева.

Вместе с тем была удовлетворена их жалоба на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, было признано, что было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство.

Также, по мнению ЕСПЧ, были нарушены статьи Конвенции о наказании исключительно на основании закона, а также о праве на уважение частной жизни. При этом компенсации Ходорковскому и Лебедеву не будут выплачиваться, так как само признание нарушений – уже достаточная компенсация морального вреда, передает ТАСС.

30 декабря 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям УК РФ "Хищение" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" и приговорил к 14 годам колонии. Ранее их уже приговорили к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Зимой 2013 года Ходоровский был помилован. После освобождения он проживает за границей.