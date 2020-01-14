Врачебная тайна не будет распространяться на осужденных-наркоманов

Врачебная тайна — не абсолют: в первом чтении Госдума приняла законопроект, по которому информация о лечащихся от наркомании осужденных будет предоставляться органам российской уголовно-исполнительной системы. Этот законопроект дополняет перечень случаев, когда составляющую врачебную тайну сведения о человеке могут предоставляться уголовно-исполнительным органам без его согласия или согласия его законного представителя.

По статье 72.1 Уголовного кодекса России сейчас суд может обязать наркозависимых осужденных пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитации. Но предоставлять данные о здоровье уголовно-исполнительным органам не позволял закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Новый законопроект дополняет перечень случаев для предоставления сведений, содержащих врачебную тайну. Он дополняет закон № 323-ФЗ в пункте 3 части 4 статьи 13.

Информирование ФСИН России будет осуществляться за счет средств, выделенных этому ведомству. Дополнительного финансирования из федерального бюджета не потребуется.