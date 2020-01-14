Хафтар готовится к решающему наступлению на Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара стягиваются к югу Триполи для решающего наступления на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом сообщил сегодня источник в ПНС.

12 января в Ливии по инициативе президентов России и Турции был объявлен режим прекращения огня. 13 января главы противоборствующих сторон Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар встретились на переговорах в Москве. По итогам многочасовой встречи представители Правительства национального согласия Ливии подписали соглашение о перемирии, а Хафтар взял время на изучение документа. Позднее стало известно, что он уехал из российской столицы и уже вернулся в Ливию. Фаиз Саррадж после переговоров в Москве отправился в Стамбул, передает ТАСС.

Между тем, в Минобороны России сообщили, что Халифа Хафтар положительно воспринял согласованный в Москве документ. Участники переговоров также подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Ливии.

"Перед подписанием он взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", — пояснили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что начатая в Москве работа будет продолжена.