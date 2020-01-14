Мужчина из-за безысходности продает свой детский рисунок за 140 миллионов рублей

41-летний Владимир Мкртчян разбирал свои старые рисунки и нашел среди них, как он считает, шедевр. Картина под названием "Красноармеец на лошади" была создана им в шестилетнем возрасте. Мужчина не растерялся и решил выставить произведение на популярной площадке для объявлений, выставив за него скромный ценник — 140 миллионов рублей.

Как сообщает "360", Владимир Мкртчян считает такую стоимость заниженной — по-хорошему ее нужно продавать в два раза дороже. Но мужчина столкнулся с безысходностью (не поясняется, какой именно), потому "продешевил" с картиной. Мкртчян пояснил, что торг не уместен, занижать стоимость он не намерен.

Мужчина рассказал, что нарисовал "Красноармейца на лошади" в шестилетнем возрасте в советское время. В своем произведении мальчик отразил ту реальность, которая доносилась до людей с экранов телевизоров, страниц книг. Произведение искусства Мкртчян обнаружил среди старых рисунков. Владимир бросил на него свежий взгляд и оценил в 140 миллионов рублей. По его словам, данный рисунок вызывал ажиотаж у всех. Владимир любя называет свое "детище" эмоциональной палитрой, а лошадь, изображенная на картине, по его мнению, смотрит в душу. "Рука художника ведома богом, значит, ему так было угодно", — объясняет художественный замысел Мкртчян.

По словам мужчины, на его картину уже нашелся потенциальный покупатель. Он сразу же поинтересовался, не собирается ли мужчина уступить в цене, но Мкртчян остался непреклонным в конечной стоимости.

Ранее на одном из популярных российских сервисов объявлений появилась картина за миллиард долларов. Полотно называлось "Поиск". Автор работы предлагал ее мировым аукционным домам, но те отказали ему.