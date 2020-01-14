Джонсон отказал Шотландии во втором референдуме о независимости

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.

Как передает "Интерфакс", об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме первому министру Шотландии, лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен.

Джонсон пояснил такое решение тем, что очередной плебисцит продолжит политический застой, в котором, по его мнению, уже 10 лет находится Шотландия и обвинил Стерджен и ее предшественника Алекса Салмонда в том, что они лично давали обещание Лондону, что референдум о независимости в 2014 году будет единственным "в этом поколении".

В ответ Стерджен заявила, что Консервативная партия Великобритании "напугана правом Шотландии выбирать", потому что знает, что она выберет независимость. Она назвала ответ Джонсона предсказуемым, но неубедительным и самоубийственным, подчеркнув, что намерена инициировать новые обращения к властям королевства.

В декабре 2019 года Стерджен направила в правительство страны письмо, потребовав от парламента Соединенного Королевства дать добро на проведение второго референдума о независимости Шотландии.

18 сентября 2014 года состоялся референдум, в ходе которого гражданам Великобритании и ЕС, постоянно проживающим в Шотландии, было предложено ответить положительно или отрицательно на вопрос, должна ли Шотландия стать независимой страной. В итоге 55,3% проголосовавших выступили против независимости и Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.