Это не "Искандер". Военные опровергли информацию о падении боевой ракеты в Казахстане

Обломки, обнаруженные в Актюбинской области Казахстана, не имеют отношения к ракете российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Это фрагменты геофизической ракеты, предназначенной для изучения верхних слоев атмосферы, заявили агентству "Интерфакс" в Министерстве обороны Казахстана.

В ведомстве уточнили, что обломки осматривала комиссия, состоящая как из российских специалистов, так и из казахских.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил фотографии с места крушения неизвестного летательного аппарата. Журналисты предположили, что это ракета ОТРК "Искандер-М".