Штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах могут удвоить

Административные штрафы за распитие алкоголя и курение в неустановленных местах на вокзалах и поездах могут увеличить вдвое. С соответствующей инициативой выступил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству во вторник, 14 января.

По его словам, данные меры поспособствуют повышению уровня безопасности пассажиров. Соответствующие изменения могут быть внесены в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. К ним относятся употребление алкоголя в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также нарушение запрета на курение табака.

В настоящее время штрафы составляют от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Также Дмитрий Пегов предложил выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение и сделать более строгое наказание за такое повторное нарушение в течение года, сообщает ТАСС. В соответствии с данной инициативой может быть введена новая статья КоАП "Мелкое хулиганство на транспорте".