Молоток есть - ума не надо: в Москве задержали банду автоналетчиков

Сотрудники МВД разоблачили банду вооруженных грабителей. Спецоперацию провели на территории сразу трех регионов — Московской и Оренбургской областей, а также в Петербурге. По предварительным данным, налетчики действовали именно в столице. Их последней добычей стали шесть с половиной миллионов рублей — сумку с деньгами они отобрали у коммерсанта прямо на МКАДе.

— Образование у вас какое?

— Высшее.

— А по специальности вы кто?

— Экономист.

Сводить дебет с кредитом выпускник финансового ВУЗа выучился при помощи физической силы и молотка. По данным полицейских, дипломированный специалист вместе с сообщниками причастен к разбою на Московской кольцевой автодороге. Запись камеры видеонаблюдения: автомобиль пострадавшего блокирует одна иномарка, сзади в "Тойоту" врезается другая. Из транспортных средств выбегают налетчики, забирают из салона сумку с деньгами и скрываются. Как позже расскажет жертва нападения, преступники были вооружены топором и пистолетом, а добычей грабителей стали шесть с половиной миллионов рублей.

"В результате тщательно спланированной спецоперации на территории Оренбурга, Санкт-Петербурга и Московской области полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из стран ближнего зарубежья", — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Водитель автомобиля-тарана получил сто тысяч рублей. Нападавшие — по миллиону с небольшим. Кем является потерпевший, в полиции не говорят. Однако вариантов немного — вероятно коммерсант, который только что снял крупную сумму в банке, а может и так называемый "перевозчик денег".

В настоящее время задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных, до сих пор не раскрытых преступлений. Только за последние три месяца в Москве и области совершена целая серия нападений. Классическая схема: злоумышленники блокируют автомобиль, угрожают оружием и завладевают семью миллионами рублей. Тот же месяц, юго-запад Москвы — так же быстро, но уже со стрельбой, преступники ограбили водителя "Мерседеса". В сумке коммерсанта было шесть миллионов. В Московской области налетчики попытались напасть на владельца "Нивы". Автомобилю разбили стекла, но водитель не растерялся и нажал на газ.

Разбойное нападение успели совершить и в новом году. Во дворе одного из домов в Котельниках бандиты атаковали коммерсанта. Его били по голове баллонным ключом и отобрали у потерпевшего полтора миллиона рублей. Сейчас четверо подозреваемых в нападении на МКАД заключены под стражу. Они путаются в показаниях, утверждают, что у каждого была второстепенная роль. Главная задача следователей — установить организатора преступления. Тогда, возможно, и расследование других дел сдвинется с мертвой точки.