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14 января 202021:05

Карякин стал четвертым на девятом этапе "Дакара" в зачете мотовездеходов

Российский гонщик Сергей Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком занял четвертое место в зачете мотовездеходов на девятом этапе ралли-марафона "Дакар-2020", который проходит в Саудовской Аравии.

Карякин преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 11 минут 9 секунд и отстал от лидера на 10 минут 27 секунд. Первые три места заняли американцы Блейд Хилдебранд (4:00.42), Митчелл Гутри (+0.58) и Кейси Карри (+3.30).

"Доп начался интересно: закрученные дорожки, камни, нужно было много пилотировать и ехать точно, – написал Карякин в Instagram. – Потом на колесе нашего багги Can-Am Maverick треснул диск. Через 70 км треснул второй диск, а на лиазоне – треснул третий. Колеса начало спускать, но, слава богу, мы остановились только на одну замену. Пришлось ехать 60 км на полуспущенном колесе. Потеряли, конечно, и на максималке, и в поворотах. Но в целом спецучасток прошел для нас неплохо. Хорошо, что была зона сервиса, где мы поставили новые колеса".

В общем зачете мотовездеходов лидирует Карри (43 часа 51 минута 49 секунд), второй – чилиец Франсиско Лопес Контардо (+23.37), третий – Карякин (+41.26).

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