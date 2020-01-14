Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала руководитель главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая на заседании думского комитета по делам СНГ. По ее словам, большинство обладателей российских паспортов – жители Луганска и Донецка.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса в упрощенном порядке получать российское гражданство.