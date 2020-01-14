Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию
- Германия объявила о проведении конференции по Ливии
- Кудрин планирует сделать госкомпании эффективнее
- Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти
- Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Самое читаемое
-
Пока дети умирали в ледяной воде, мать пила чай, а отчим дремал
- Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели
- На малыше нет живого места: во время избиения отчим порвал мальчику уши
- Мужчина попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота
- Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову
- Женщина обнаружила сотни пауков в бананах из супермаркета
Телеканал "Россия"
-
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"
- "Устами младенца": семейное шоу с Ольгой Шелест
- Судьба Владимира Винокура. "Жена меня терпит уже 45 лет"
- "Необыкновенный Огонек": неожиданные дуэты и любимые хиты
- Лучшие фильмы для зрителей телеканала "Россия"
Вести.Экономика
-
Китай обязался приобрести американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки первой фазы
- ФРС обеднела: перевод денег Минфину оказался минимальным за 10 лет
- Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами
- Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния
- Минфин положил конец укреплению рубля
Вести.Hi-tech
-
В Windows нашли пугающую уязвимость. Но это пока секрет
- Microsoft дала "ценный" совет пользователям Windows 7
- Samsung Galaxy S20: больше оперативки, чем у вашего ПК
- Microsoft снимает Windows 7 с поддержки
- Машины Tesla заговорят с пешеходами
Авто.Вести.Ru
-
В России начали выпускать самый доступный кроссовер Kia
- ТОП-25 самых популярных автомобилей России за 2019 год
- Около дома – за деньги: тысячи москвичей лишились бесплатных парковок
- В США выбрали лучший автомобиль года
- АвтоВАЗ будет продавать в России сразу два внедорожника
Вести в 20.00Показать все новости
Фильм Про
-
"Вторжение": как снимался главный фильм зимы
- Экшен на войне и в декорациях sci-fi
- Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019
- Гринч не похитит Новый год с нашей подборкой фильмов
- Топ топов – 2019. Рейтинг лучших фильмов года по мнению зрителей
Вести.Регионы
-
Табун лошадей остановил поезд на железной дороге в Башкирии
- В Новокузнецке ветеринары спасли собаку без лапы
- В Йошкар-Оле водителя грузовика насмерть засыпало зерном
- Новосибирский аквапарк окажет помощь семье погибшего мальчика
- Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли 4 самосвала мусора
Вести-Москва
-
Поликлиники для москвичей вышли в онлайн
- Ловушка для резидента: три тысячи разрешений на бесплатную парковку не продлили
- В Красногорске борьба управляющих компаний переросла в боевые действия
- Жители высотки в Северном Медведкове страдают из-за затянувшейся замены лифтов
- Московский зоопарк - трехкратный лауреат международной панда-премии
- Московский Губернский театр отметил день рождения вручением премии "Золотой Мухин"
Вести.Наука
-
Учёные подтвердили рассказы Колумба о людоедах с Багамских островов
- Созданы первые роботы исключительно из живых клеток
- Испытана новая методика омоложения мозга
- Как пластик: создано ультралёгкое золото ювелирной чистоты
- Новейший тест определит остроту слуха по глазам
Телеканал "Культура"
-
Федор Бондарчук - о картине "Вторжение"
- Умер режиссер, снявший легендарного "Электроника"
- Короткий список премии "Оскар" объявили в Лос-Анджелесе
- Об «Ирландце» Мартина Скорсезе
Москва 24
-
Москвичам напомнили об опасности выхода на лед в преддверии Крещения
- Выпала сама или кто-то "замел следы"? Что известно о происшествии с моделью Ксенией Пунтус
- Замуж за убийцу: зачем уроженка Москвы вступила в брак со знаменитым маньяком
- В аэропортах Москвы проверяют прилетевших из Китая пассажиров из-за нового вируса
- Два миллиона рублей за 50 съемок: как зарабатывают фотографы в Новый год в Москве