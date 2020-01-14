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14 января 202022:50

Взрыв на нефтезаводе в Каталонии: есть жертвы

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Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве в испанской провинции Таррагона (Каталония), сообщает испанское издание El Mundo.

Ранее сообщалось, что на одном из нефтехимических заводов прогремел взрыв, после которого сработала сирена. Спасатели эвакуировали людей из близлежащих зданий, остальных просят закрыть окна и не покидать свои дома.

В местных изданиях пишут, что есть опасность ядовитого выброса, однако гражданская служба исключает возможность появления токсичного облака.

На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны и местной полиции.

Взрыв на заводе вызвал сильный пожар: столб дыма виден за много километров.

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