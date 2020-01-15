В рамках декоммунизации: в украинской Каховке планируют снос памятников Гражданской войне

В украинском городе Каховка хотят снести знаменитые памятники "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели", посвященные боям времен Гражданской войны. Этого потребовал Институт национальной памяти в рамках декоммунизации. При этом и жители, и власти города - против уничтожения монументов.

Не просто символы ушедшей эпохи, старательно вычеркиваемой из новых украинских учебников. Оплот памяти для нескольких поколений родившихся и выросших на Херсонщине. Один из самых грандиозных монументов Украины, визитная карточка Каховки – "Легендарная тачанка" рискует в скором времени остаться лишь изображением на старых фотокарточках.

Под угрозой исчезновения оказался еще один памятник — "Девушка в шинели". Семь метров в высоту, в буденовке и с винтовкой за плечами. Открытие монумента в 1983 году совпало с годовщиной освобождения Каховки от нацистов, увековечив не только подвиг женщин, сражавшихся в Гражданскую войну, но и ушедших на фронт в годы Великой Отечественной. Для жителей Каховки и ее властей монументы — олицетворение бесценной исторической памяти.

"Это памятники Гражданской войне. Понимаете, Херсонщина — это ведь подступы к Перекопу. Это та самая тачанка, которая билась с Врангелем. "И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет". Помните такую песню 20-30 годов? Все было создано специально как память о Гражданской войне, о победе над Белым движением, даже к украинской национальности не имело никакого отношения", — говорит генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Но в мире современной украинской риторики все, что было построено, создано, названо в советский период, – само по себе символ тоталитарного режима. В своей должности новый глава Института Национальной памяти Антон Дробович — меньше двух месяцев, был назначен кабмином "Слуг народа" 4 декабря, а уже 19 декабря потребовал монументы ликвидировать, видимо, посчитав, что национальной памяти они не достойны.

"Это напоминает желание маленького ребенка, который якобы прячется от родителей или от взрослых, прикрывая лицо руками, и думает, что он спрятался. Мне только такая аналогия приходит в голову. Ведь, избавляясь от памятников, невозможно избавиться от нашей общей истории. И такие действия в очередной раз подтверждают неадекватность нынешних властей Украины", — комментирует ситуацию политолог Иван Аркатов.

37 лет назад, в день открытия памятника "Девушка в шинели" у его подножия заложили капсулу с обращением к потомкам, которые будут проживать уже в следующем тысячелетии, то есть в наши дни. Современники тех событий и представить не могли, что не только послание, но и сам памятник потомки предпочтут сравнять с землей. Впрочем, биться за сохранение монументов местные жители готовы до последнего. Другой вопрос — будут ли "Слуги народа" чутки к его гласу.