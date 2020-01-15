"Интер", "Лацио" и "Наполи" вышли в четвертьфинал Кубка Италии

"Интер" в 1/8 финала Кубка Италии по футболу на поле "Сан-Сиро" разгромил "Кальяри" со счетом 4:1. У победителей встречи дубль оформил Ромелу Лукаку и по разу отличились Борха Валеро и Андреа Раноккия, а у гостей единственный мяч забил Кристиан Олива.

В параллельном матче "Наполи" переиграл "Перуджу" (2:0) благодаря дублю Лоренцо Инсинье, оба мяча 28-летний форвард забил, реализовав пенальти, а футболисты "Лацио" забили четыре безответных мяча в ворота "Кремонезе" (4:0).

Таким образом, "Интер", "Наполи" и "Лацио" вышли в четвертьфинал турнира, ранее туда пробился "Торино". В среду, 15 января, состоятся матчи "Фиорентина" – "Аталанта", "Милан" – "СПАЛ" и "Ювентус" – "Удинезе", а на следующий день сыграют "Парма" и "Рома".