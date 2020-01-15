"Бенфика" со Злобиным в составе переиграла "Риу Аве" в Кубке Португалии

Лиссабонская "Бенфика" на поле домашнего стадиона "Да Луш" в четвертьфинале Кубка Португалии по футболу одержала волевую победу над командой "Риу Аве" из Вила-ду-Конди – 3:2.

"Орлы" дважды по ходу встречи уступали в счете, а их ворота защищал российский голкипер Иван Злобин. У победителей встречи дубль оформил Харис Сеферович (64-я, 71-я минуты) и единожды отличился Франко Серви (13), а у гостей мячи забили Лукас Пиазон (4) и Мехди Тареми (30).

В параллельной игре "Порту" переиграл "Варзим" (2:1) благодаря голам Тикиньо (28) и Ивана Маркано (41). Таким образом, "Бенфика" и "Порту" вышли в полуфинал Кубка Португалии, своих соперников по борьбе за путевку в финал "орлы" и "драконы" узнают позднее.