Меган Маркл отказалась от переговорв с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров. Герцогиня Сассекская находится в Канаде. Предполагалось, что она присоединится к переговорам, которые проходили по инициативе королевы в Сандрингемском дворце.

Елизавета II собрала представителей семьи Виндзоров для того, чтобы обсудить будущее принца Гарри и его супруги. Но чета Сассекских сочла, что участие Меган Маркл в переговорах необязательно, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга решили отказаться от финансовых привилегий и начать зарабатывать самостоятельно. Это решение вызвало возражения их родных.