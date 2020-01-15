В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

В одной из школ Хьюстона (штат Техас) произошла стрельба. Погиб один старшеклассник. Он был ранен, получил помощь на месте, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Стрелка разыскивает полиция, передает ТАСС. Стражи порядка опрашивают учащихся, которые были свидетелями инцидента.