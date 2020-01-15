Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Миннесота Уайлд" со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

У победителей дубль оформил Евгений Малкин (8-я, 36-я минуты) и по разу отличились Джаред Макканн (18), Брайан Раст (35), Сидни Кросби (48), Доминик Симон (49) и Алекс Гальченюк (57), а у гостей две шайбы забросил Зак Паризе (38,60) и одну – Маркус Фолиньо (42).

Малкин, помимо дубля, записал на свой счет голевой пас и был признан второй звездой встречи. Теперь на счету 33-летнего россиянина 47 (15+32) очков в 33 играх сезона и 1049 (406+641) очков в 885 матчах лиги. Первой же звездой матча стал Сидни Кросби, у которого четыре (1+3) очка.

"Питтсбург" одержал четвертую победу кряду и с 63 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Миннесота", потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на 12-й строчке на Западе, имея в активе 46 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в пятницу, 17 января, на выезде сыграют с "Бостоном", а "Уайлд" в тот же день примут команду "Тампа-Бэй Лайтнинг".