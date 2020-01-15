Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 января 202005:45

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

Евгений Малкин (в центре)

Евгений Малкин (в центре)
nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Миннесота Уайлд" со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

У победителей дубль оформил Евгений Малкин (8-я, 36-я минуты) и по разу отличились Джаред Макканн (18), Брайан Раст (35), Сидни Кросби (48), Доминик Симон (49) и Алекс Гальченюк (57), а у гостей две шайбы забросил Зак Паризе (38,60) и одну – Маркус Фолиньо (42).

Малкин, помимо дубля, записал на свой счет голевой пас и был признан второй звездой встречи. Теперь на счету 33-летнего россиянина 47 (15+32) очков в 33 играх сезона и 1049 (406+641) очков в 885 матчах лиги. Первой же звездой матча стал Сидни Кросби, у которого четыре (1+3) очка.

"Питтсбург" одержал четвертую победу кряду и с 63 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Миннесота", потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на 12-й строчке на Западе, имея в активе 46 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в пятницу, 17 января, на выезде сыграют с "Бостоном", а "Уайлд" в тот же день примут команду "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Сейчас

06:13

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

04:45

В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

02:18

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

01:49

В Лос-Анджелесе 26 человек пострадали при сбросе авиатоплива на детскую площадку

21:45

В Испании на нефтехимическом заводе произошел взрыв: есть пострадавшие

18:39

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

16:40

Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Повысить доходы: Путин поставит задачи на 2020 год в Манеже

Повысить доходы: Путин поставит задачи на 2020 год в Манеже

9 часов назад
Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

51 минута назад
60 человек пострадали в результате сброса топлива на школы под Лос-Анджелесом

60 человек пострадали в результате сброса топлива на школы под Лос-Анджелесом

1 час назад
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

2 часа назад

Трансляции

11:55

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11:57

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. Сурдоперевод
Все трансляции
Роспотребнадзор: юго-западу России угрожает птичий грипп

Роспотребнадзор: юго-западу России угрожает птичий грипп

2 часа назад
Мафия попрошаек: кто и как удерживает в рабстве одиноких стариков

Мафия попрошаек: кто и как удерживает в рабстве одиноких стариков

11 часов назад
Роухани обещал создать судебную структуру для расследования крушения Boeing

Роухани обещал создать судебную структуру для расследования крушения Boeing

4 часа назад
В Карелии спасли новорожденных медвежат-сирот, которых бросила мама

В Карелии спасли новорожденных медвежат-сирот, которых бросила мама

12 часов назад
США опровергли информацию о привязке тарифов к выборам президента

США опровергли информацию о привязке тарифов к выборам президента

1 час назад
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

4 часа назад
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

5 часов назад
Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами

Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами

21 час назад
Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO

Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO

6 часов назад
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

13 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

21 час назад
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

13.01.2020 21:00
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

13.01.2020 12:59
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

13.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
"Тампа" по буллитам переиграла "Кингз", Кучеров – первая звезда встречи

"Тампа" по буллитам переиграла "Кингз", Кучеров – первая звезда встречи

17 минут назад
Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

52 минуты назад
Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

1 час назад
Российский теннисист Рублев вышел четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Рублев вышел четвертьфинал турнира в Аделаиде

1 час назад
В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

1 час назад
Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

3 часа назад
В России растет рынок нелегального табака

В России растет рынок нелегального табака

3 часа назад
Лавров: Российская Федерация продолжает поэтапную дедолларизацию экономики

Лавров: Российская Федерация продолжает поэтапную дедолларизацию экономики

3 часа назад
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

5 часов назад
В рамках декоммунизации: в украинской Каховке планируют снос памятников Гражданской войне

В рамках декоммунизации: в украинской Каховке планируют снос памятников Гражданской войне

5 часов назад
МИД РФ напомнил россиянам, что на Филиппинах усилены меры безопасности

МИД РФ напомнил россиянам, что на Филиппинах усилены меры безопасности

6 часов назад
Баскетбольный ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию "Реала" в Евролиге

Баскетбольный ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию "Реала" в Евролиге

7 часов назад
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

8 часов назад
Шесть ударов ножом: все участники нападения на жену депутата арестованы

Шесть ударов ножом: все участники нападения на жену депутата арестованы

9 часов назад
Пенсионер первым ударил врача скорой помощи: подробности конфликта в Петербурге

Пенсионер первым ударил врача скорой помощи: подробности конфликта в Петербурге

9 часов назад
Скандал в элитной клинике: женщина хочет вернуть себе потерянное лицо

Скандал в элитной клинике: женщина хочет вернуть себе потерянное лицо

9 часов назад
ТОП-25 самых популярных автомобилей в России за 2019 год

ТОП-25 самых популярных автомобилей в России за 2019 год

12 часов назад
Xiaomi запатентовала смартфон с тройным экраном

Xiaomi запатентовала смартфон с тройным экраном

13 часов назад
Как отреагировали создатели мультфильмов на номинацию на премию "Оскар-2020"

Как отреагировали создатели мультфильмов на номинацию на премию "Оскар-2020"

13 часов назад
Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

13 часов назад
Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти

Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти

13 часов назад
Ольга Дроздова рассказала, какое условие поставила Певцову перед свадьбой

Ольга Дроздова рассказала, какое условие поставила Певцову перед свадьбой

14 часов назад
Группа "Сплин" показала мультбезумие в новом клипе "Воздушный шар"

Группа "Сплин" показала мультбезумие в новом клипе "Воздушный шар"

15 часов назад
Куда старше Солнца: обнаружено древнейшее твёрдое вещество на Земле

Куда старше Солнца: обнаружено древнейшее твёрдое вещество на Земле

16 часов назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

13.01.2020 01:36

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку