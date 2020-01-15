В Триполи школы возобновляют работу 15 января

Школы в столице Ливии Триполи сегодня возобновляют работу, сообщает издание The Libya Observer. Это стало возможным благодаря вступившему в силу режиму прекращения огня.

С инициативой остановки боевых действий в Ливии выступили Россия и Турция, напоминает телеканал "Россия 24". После этого заместитель министра образования Ливии провел совещание, на котором обсуждали восстановление работы школ, прервавших занятия из-за боев в Триполи.

Первый раунд межливийских мирных переговоров прошел 13 января в Москве. Главным итогом встречи стало достижение согласия между противодействующими сторонами по бессрочному продолжению режима прекращения огня.