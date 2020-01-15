Тема:

Боевые действия в Ливии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 января 202006:29

В Триполи школы возобновляют работу 15 января

В Триполи школы возобновляют работу 15 января

Школы в столице Ливии Триполи сегодня возобновляют работу, сообщает издание The Libya Observer. Это стало возможным благодаря вступившему в силу режиму прекращения огня.

С инициативой остановки боевых действий в Ливии выступили Россия и Турция, напоминает телеканал "Россия 24". После этого заместитель министра образования Ливии провел совещание, на котором обсуждали восстановление работы школ, прервавших занятия из-за боев в Триполи.

Первый раунд межливийских мирных переговоров прошел 13 января в Москве. Главным итогом встречи стало достижение согласия между противодействующими сторонами по бессрочному продолжению режима прекращения огня.

Ранее по теме

Сейчас

06:13

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

04:45

В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

02:18

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

01:49

В Лос-Анджелесе 26 человек пострадали при сбросе авиатоплива на детскую площадку

21:45

В Испании на нефтехимическом заводе произошел взрыв: есть пострадавшие

18:39

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

16:40

Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Послание Путина покажут на медиафасадах Москвы, в метро и на Эльбрусе

Послание Путина покажут на медиафасадах Москвы, в метро и на Эльбрусе

2 часа назад
Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

2 часа назад
В результате ракетного удара по базе Эт-Таджи пострадали три человека

В результате ракетного удара по базе Эт-Таджи пострадали три человека

1 час назад
60 человек пострадали в результате сброса топлива на школы под Лос-Анджелесом

60 человек пострадали в результате сброса топлива на школы под Лос-Анджелесом

3 часа назад

Трансляции

11:55

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11:57

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. Сурдоперевод
Все трансляции
Благодаря МЦД жители Щербинки сэкономили более 11 миллионов рублей

Благодаря МЦД жители Щербинки сэкономили более 11 миллионов рублей

24 минуты назад
Повысить доходы: Путин поставит задачи на 2020 год в Манеже

Повысить доходы: Путин поставит задачи на 2020 год в Манеже

11 часов назад
Мафия попрошаек: кто и как удерживает в рабстве одиноких стариков

Мафия попрошаек: кто и как удерживает в рабстве одиноких стариков

13 часов назад
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

1 час назад
Роухани обещал создать судебную структуру для расследования крушения Boeing

Роухани обещал создать судебную структуру для расследования крушения Boeing

6 часов назад
В Карелии спасли новорожденных медвежат-сирот, которых бросила мама

В Карелии спасли новорожденных медвежат-сирот, которых бросила мама

14 часов назад
США опровергли информацию о привязке тарифов к выборам президента

США опровергли информацию о привязке тарифов к выборам президента

2 часа назад
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

5 часов назад
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

4 часа назад
Роспотребнадзор: юго-западу России угрожает птичий грипп

Роспотребнадзор: юго-западу России угрожает птичий грипп

3 часа назад
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

6 часов назад
Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами

Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами

22 часа назад
Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO

Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO

7 часов назад
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

15 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

22 часа назад
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

13.01.2020 21:00
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

13.01.2020 12:59
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

13.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года почти 14,5 тысячи рублей

ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года почти 14,5 тысячи рублей

37 минут назад
Взрыв на химзаводе в Испании: один человек погиб, восемь получили ранения

Взрыв на химзаводе в Испании: один человек погиб, восемь получили ранения

50 минут назад
Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

1 час назад
В Магаданской области и на Камчатке объявлено штормовое предупреждение

В Магаданской области и на Камчатке объявлено штормовое предупреждение

1 час назад
В Триполи школы возобновляют работу 15 января

В Триполи школы возобновляют работу 15 января

1 час назад
"Тампа" по буллитам переиграла "Кингз", Кучеров – первая звезда встречи

"Тампа" по буллитам переиграла "Кингз", Кучеров – первая звезда встречи

1 час назад
Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Миннесоту", у Кросби 4 очка

2 часа назад
Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

2 часа назад
Рублев победил Куэрри в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Рублев победил Куэрри в 1/8 финала турнира в Аделаиде

2 часа назад
В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

В одной из школ Хьюстона прогремела стрельба, убит ученик

3 часа назад
Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

4 часа назад
В России растет рынок нелегального табака

В России растет рынок нелегального табака

4 часа назад
Лавров: Российская Федерация продолжает поэтапную дедолларизацию экономики

Лавров: Российская Федерация продолжает поэтапную дедолларизацию экономики

5 часов назад
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

7 часов назад
В рамках декоммунизации: в украинской Каховке планируют снос памятников Гражданской войне

В рамках декоммунизации: в украинской Каховке планируют снос памятников Гражданской войне

7 часов назад
МИД РФ напомнил россиянам, что на Филиппинах усилены меры безопасности

МИД РФ напомнил россиянам, что на Филиппинах усилены меры безопасности

8 часов назад
Баскетбольный ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию "Реала" в Евролиге

Баскетбольный ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию "Реала" в Евролиге

9 часов назад
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

10 часов назад
Шесть ударов ножом: все участники нападения на жену депутата арестованы

Шесть ударов ножом: все участники нападения на жену депутата арестованы

10 часов назад
Пенсионер первым ударил врача скорой помощи: подробности конфликта в Петербурге

Пенсионер первым ударил врача скорой помощи: подробности конфликта в Петербурге

10 часов назад
Скандал в элитной клинике: женщина хочет вернуть себе потерянное лицо

Скандал в элитной клинике: женщина хочет вернуть себе потерянное лицо

10 часов назад
ТОП-25 самых популярных автомобилей в России за 2019 год

ТОП-25 самых популярных автомобилей в России за 2019 год

13 часов назад
Xiaomi запатентовала смартфон с тройным экраном

Xiaomi запатентовала смартфон с тройным экраном

14 часов назад
Как отреагировали создатели мультфильмов на номинацию на премию "Оскар-2020"

Как отреагировали создатели мультфильмов на номинацию на премию "Оскар-2020"

15 часов назад
Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января

15 часов назад
Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти

Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти

15 часов назад
Ольга Дроздова рассказала, какое условие поставила Певцову перед свадьбой

Ольга Дроздова рассказала, какое условие поставила Певцову перед свадьбой

16 часов назад
Группа "Сплин" показала мультбезумие в новом клипе "Воздушный шар"

Группа "Сплин" показала мультбезумие в новом клипе "Воздушный шар"

17 часов назад
Куда старше Солнца: обнаружено древнейшее твёрдое вещество на Земле

Куда старше Солнца: обнаружено древнейшее твёрдое вещество на Земле

18 часов назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

13.01.2020 01:36

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку