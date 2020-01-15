"Загнали в кабалу": Жириновский предложил списать кредитные долги россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать все долги россиян по кредитам.

На своей странице в Twitter он заявил о необходимости ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. По его мнению, "они загнали граждан в кабалу". Также нужно списать все 40 миллиардов рублей долгов россиян перед ними.

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в прошлом году более 60 процентов россиян, обратившихся в банки за кредитом, получили отказ. Были одобрены лишь 36,9 процента заявок на кредиты. Годом ранее были одобрены около 41 процента заявок.