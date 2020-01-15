Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в детском саду Челябинска

В Челябинске обнародовали первые результаты расследования по факту массового отравления воспитанников одного из детсадов города. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

Напомним, информация о том, что в челябинском детском саду №444 произошла вспышка кишечной инфекции, поступила в прошедшие выходные. Среди заболевших - семь дошкольников. Известно, что все они посещали разные группы. В настоящий момент дети проходят лечение в амбулаторном режиме, никто из них не госпитализирован, болезнь протекает в легкой степени тяжести.

Сегодня эксперты нашли причину заболевания. По результатам санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что его вызвал норовирус, относящийся ко второму генотипу. Его обнаружили в анализах не только детей, но и сотрудника пищеблока. В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что расследование будет продолжаться.

Помимо этого, к ситуации подключились и правоохранительные органы. Региональный СК организовал доследственную проверку.